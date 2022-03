Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, über jeden möglichen "Kompromiss" bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Zugleich ließ Selenskyj erkennen, dass man sich Schritt für Schritt vorwärts bewege. Wörtlich sagte Selenskyj in einer neuen Videoansprache: "Wir werden arbeiten, wir werden so viel wie möglich kämpfen." Gleichzeitig bedankte sich Selenskyj bei allen internationalen Kräften, die sein Land unterstützten. Er erhoffe sich weitere Unterstützung von den drei in dieser Wochen geplanten Gipfeltreffen von G7, Nato und EU. Selenskyj will sich unter anderem zum außerordentlichen Nato-Gipfel am Donnerstag per Video zuschalten.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.