Brüssel

Selenskyj nimmt am EU-Sondergipfel teil

Nach seinen Besuchen in London und in Paris reist der ukrainische Präsident Selenskyj heute nach Brüssel. Es wird erwartet, dass er dort vor dem Europäischen Parlament spricht. Zudem kommt er mit den EU-Staats- und Regierungschefs zusammen. Diese tagen heute und morgen im Rahmen eines Sondergipfels. Gestern Abend hatte Selenskyj in Paris Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz getroffen.

09.02.2023