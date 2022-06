Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am G7-Gipfel teilnehmen. (picture alliance / SVEN SIMON/The Presidential Offi | The Presidential Office of Ukraine)

Selenskyj schrieb auf Twitter, er habe die Einladung von Bundeskanzler Scholz sowie von NATO-Generalsekretär Stoltenberg dankend angenommen. Unklar blie zunächst, ob der Präsident wie zuletzt üblich per Video teilnimmt oder anreist. Die Staats- und Regierungschefs sieben führender Industrienationen werden Ende Juni in Bayern zusammenkommen, direkt danach ist ein NATO-Gipfel in Madrid geplant.

In Brüssel beraten die Verteidigungsminister des Militärbündnisses über aktuelle Fragen. Am Donnerstag geht es unter anderem um die Verstärkung der Ostflanke durch zusätzliche Nato-Truppen. Überschattet werden die Gespräche von der anhaltenden Weigerung des Bündnismitglieds Türkei, den Beitrittsgesprächen mit Finnland und Schweden zuzustimmen.

