Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Trotz Reparaturarbeiten seien noch immer rund neun Millionen Menschen ohne Stromversorgung, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Anzahl und Dauer nähmen aber stetig ab. Zugleich warnte Selenskyj vor möglichen neuen russischen Angriffen auf das ukrainische Energienetz.

In seiner Ansprache ging er auch auf die Situation an der Front in der Donbass-Region ein, die schwierig und schmerzhaft sei. Sie erfordere die ganze Kraft und Konzentration des Landes.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.