Reise-Diplomatie

Der ukrainische Präsident Selenskyj zu Gast in Athen bei Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (l.) (AP / Thanassis Stavrakis)

An dem informellen Treffen nehmen die Regierungs- und Staatschefs von Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Bulgarien und Moldawien sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel teil. Thema ist unter anderem der Weg der Nicht-EU-Länder und EU-Beitrittskandidaten in das Staatenbündnis.

Im Mittelpunkt des bilateralen Treffens zwischen Mitsotakis und Selenskyj sollten griechischen Medienberichten zufolge die Lage in der Ukraine und die Lieferung von Munition von Griechenland an die Ukraine stehen. Die Regierung in Athen liefert bislang unter anderem Artilleriegeschosse und Mörsergranaten an Kiew.

Selenskyj hatte am Wochenende Schweden, die Niederlande und Dänemark besucht und von den beiden letzteren Zusagen für die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen erhalten. Er sprach anschließend von einem "Durchbruch" und betonte, die Ukraine verteidige im Kampf gegen die russischen Invasoren die Freiheit und die Demokratie.

In Schweden war es zuvor laut Selenskyj unter anderem um die gemeinsame Produktion von Schützenpanzern gegangen. Auch eine mögliche Lieferung schwedischer Kampfflugzeuge vom Typ "Gripen" sei Thema gewesen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.