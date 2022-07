Nach Angriff auf Gefängnis

Selenskyj fordert Bevölkerung zum Verlassen der Region Donezk auf (Archivbild). (Imago/ZUMA Wire/Igor Golovniov)

Alle Menschen in der Region um die Stadt Donezk müssten das Gebiet verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Im Donbass seien Hunderttausende, davon Zehntausende Kinder, und viele lehnten es ab zu gehen, so der Präsident.Die Ukraine macht Russland für den Angriff verantwortlich, bei dem 50 Insassen des Gefängnisses ums Leben kamen und 73 weitere verletzt wurden. Selenskyj warf Moskau Kriegsverbrechen vor und kündigte Vergeltung an. Nach russischer Darstellung wurde das Gebäude dagegen von einem Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars getroffen, den die USA an die Ukraine geliefert haben. Die Angaben können nicht von unabhängiger Seite überprüft werden.

Das Internationale Rote Kreuz verlangt weiterhin den Zugang zu dem angegriffenen Kriegsgefangenenlager. Ein Sprecher sagte, eine entsprechende Bitte sei bislang verweigert worden. Die Konfliktparteien seien nach den Genfer Konventionen aber dazu verpflichtet, dem Roten Kreuz Zugang zu Kriegsgefangenen zu gewähren.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.