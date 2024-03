Terrorismus

Die Crocus City Hall in der Vorstadt von Moskau nach dem Anschlag vom 22. März 2024. (Imago / Itar-Tass / Russian Investigative Committee)

Selenskyj sagte gestern Abend, der russische Präsident Putin wolle die Schuld auf die Ukraine abwälzen.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hatte die Tat für sich reklamiert. Putin ging darauf in seiner gestrigen Fernsehansprache jedoch nicht ein. Stattdessen sagte er, die festgenommenen mutmaßlichen Attentäter hätten in die Ukraine flüchten wollen. - Der IS verbreitete inzwischen Fotos, die die Angreifer zeigen sollen, sowie ein mutmaßlich von ihnen gedrehtes Tatvideo.

Maskierte Angreifer waren am Freitagabend in die voll besetzte Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen und hatten dort das Feuer eröffnet. Es war der folgenschwerste Angriff in Russland seit gut 20 Jahren.

