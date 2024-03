Feuerwehrleute zwischen den Trümmern in der nach einem Terroranschlag zerstörten Konzerthalle Crocus City Hall in Moskau. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Russian Emergencies Ministry)

Bei dem Anschlag wurden am Freitagabend mindestens 133 Menschen getötet. Putin erklärte, es seien elf Männer festgenommen worden - Behördenangaben zufolge allesamt keine russischen Staatsbürger. Vier hätten sich direkt an dem Attentat beteiligt, die anderen seien Komplizen gewesen. Einige hätten versucht, sich in die Ukraine abzusetzen, so Putin. Kiew wies dies als unhaltbar und absurd zurück. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Putin vor, er wolle die "Schuld abwälzen" auf die Ukraine.

Terrormiliz IS bekennt sich zur Tat

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat ein Video veröffentlicht, dass ihre Angaben untermauern soll, für den Angriff auf einen Konzertsaal bei Moskau verantwortlich zu sein. Nach Angaben des US-Unternehmens Site, das auf die Beobachtung extremistisch-islamistischer Plattformen spezialisiert ist, wurden die rund anderthalb Minuten langen Aufnahmen im Onlinedienst Telegram verbreitet, in einem vom IS-Propagandaorgan Amaq betriebenen Kanal. Zu sehen sind darauf mehrere mit Sturmgewehren und Messern bewaffnete Männer, die offenbar in der Eingangshalle des Konzertsaals Schüsse abfeuern.

Der IS hatte sich bereits kurz nach der Tat zu dem Überfall mit mehr als 130 Toten bekannt. Nach einem ersten verbreiteten Bekennerschreiben veröffentlichten die Dschihadisten anschließend noch Fotos, die mehrere der Angreifer zeigen sollen. Das Attentat selbst bezeichnete der IS als Teil eines Kriegs gegen Länder, die den Islam bekämpften. Immer mehr Fachleute bewerten das Bekennerschreiben als echt. Aus Regierungskreisen in Washington wurde bekannt, dass der US-Geheimdienst die Täterschaft für plausibel hält. Ähnlich äußerten sich Islamismus-Experten.

Internationale Bestürzung

Die Geheimdienste der USA und anderer westlicher Länder hatten Anfang März vor einem drohenden Anschlag gewarnt. Putin tat dies nach seiner Wiederwahl am vergangenen Sonntag als westliche Provokation ab.

Der Angriff löste international Bestürzung aus. UNO-Generalsekretär Guterres, der UNO-Sicherheitsrat und der EU-Außenbeauftragte Borrell verurteilten die Tat. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus, so auch Bundeskanzler Scholz. Die Bundesregierung verurteile den „schrecklichen Terrorangriff“, schrieb der SPD-Politiker auf X.

US-Außenminister Blinken sprach von einem "abscheulichen Verbrechen". Washington verurteile "Terrorismus in all seinen Formen", erklärte er. Die USA stünden in Solidarität mit dem russischen Volk, das den Verlust von Menschenleben durch dieses schreckliche Ereignis betrauere.

Faeser: IS-Ableger größte islamistische Gefahr auch in Deutschland

Bundesinnenministerin Faeser sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibe akut. Von dem IS-Ableger, der den Anschlag in Moskau verübt haben soll, gehe derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus. Erst am Dienstag hatte die Bundesanwaltschaft in Gera zwei mutmaßliche Islamisten des IS-Ablegers festnehmen lassen. Sie sollen einen Anschlag auf das schwedische Parlament geplant haben.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 24.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.