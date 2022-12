Stromausfall in der Ukraine (Andrew Kravchenko / AP / dpa / Andrew Kravchenko)

In seiner täglichen Videoansprache sagte er, nach jedem russischen Angriff stelle man das System wieder so weit wie möglich her. Es werde alles getan, um neue Ausrüstung ins Land zu bringen, um die Schäden zu reparieren. Dennoch sei zu bedenken, dass Russland seine Terrortaktik nicht aufgegeben habe. Das Ausbleiben massiver Raketenangriffe bedeute nur, dass sich der Feind auf neue vorbereite, sagte Selenskyj.

