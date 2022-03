Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj (picture alliance / empics)

In einer Video-Botschaft sagte Selenskyj, Russland wolle sein Land zerstören. Es gebe inzwischen in vielen Städten weder Strom, noch Gas, noch Wasser. Satellitenbilder zeigen, dass sich die russischen Streitkräfte nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew neu formieren und Artillerie in Stellung bringen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen auf einem Gipfeltreffen im französischen Versailles, der Ukraine weitere 500 Millionen Euro für Rüstungskäufe zur Verfügung zu stellen. Die USA kündigten an, höhere Zölle auf russische Waren einzuführen. Zudem werde die Einfuhr von Alkohol, Fisch und Diamanten aus Russland verboten.

Wegen der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die weltweiten Getreidemärkte sorgen sich die Agrarminister der G7-Staaten um die globale Ernährungssicherheit. Sie schlugen offene Agrarmärkte vor, um Getreide ohne Handelsbeschränkungen beschaffen und verteilen zu können.

