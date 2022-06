Ukrainekrieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Bild vom 6.5.2022) (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

In seiner abendlichen Videoansprache sagte er, es gebe schmerzhafte Verluste. Doch an der Front im Osten des Landes entscheide sich, welche Seite in den kommenden Wochen dominieren werde. Je höher die Verluste des Feindes dort seien, desto weniger Kraft habe er, die Aggression fortzusetzen, so Selenskyj.

Im Donbass wehren sich ukrainische Truppen seit Tagen gegen die Eroberung der Stadt Sjewjerodonezk durch Russland.

Auf dem Werksgelände des Chemiewerks Azot in Sjewjerodonezk werden in Schutzkellern mehr als 500 Zivilisten vermutet. Heute soll nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums für zwölf Stunden ein Fluchtweg in nördliche Richtung in die Stadt Swatowe geöffnet werden. Swatowe liegt in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Provinz Luhansk. Einen Vorschlag der ukrainischen Seite, die Menschen in ein von Kiew kontrolliertes Gebiet fliehen zu lassen, lehnte Moskau ab.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.