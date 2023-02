Der ukrainische Präsident war zuvor mit stehendem Applaus von den Abgeordneten begrüßt worden. Parlamentspräsidentin Metsola sprach von einem historischen Tag. Europa stehe an der Seite der Ukraine, die in ihrer Existenz bedroht sei. Sie betonte, die EU-Staaten müssten zum Schutz der Freiheit als Nächstes auch die Lieferung von Langstreckenwaffen und Kampfflugzeugen erwägen.

Selenskyj nimmt heute noch am EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs teil. Bundeskanzler Scholz hatte der Ukraine bei der Abwehr des russischen Überfalls weitere Hilfen zugesagt. Wenn es um Waffenlieferungen gehe, sei Deutschland unter den EU-Staaten das Land, das am allermeisten Unterstützung leiste, sagte Scholz.

Zum Thema Kampfflugzeuge äußerte sich der Kanzler nicht. Er wies aber den Eindruck zurück, die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine verzögere sich. "Wir sind sehr schnell", sagte er. Scholz war gestern Abend bereits in Paris mit Selenskyj und Frankreichs Präsident Macron zusammengetroffen. Dort hatte Selenskyj als nächsten Schritt Unterstützung durch die Lieferung von Kampfflugzeugen gefordert.

Der Grünen-Vorsitzende Nouripour, der derzeit zu Besuch in Kiew ist, äußerte sich zurückhaltend. Die Bundesregierung wartet seinen Angaben zufolge nach ihrer Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern derzeit auf weitere konkrete Zusagen von Partnerstaaten. Er wäre froh, wenn die Lieferung der Kampfpanzer beschleunigt werden könne, sagte Nouripour im Deutschlandfunk ( Audio-Link ). Die Langsamkeit sei unerträglich.

Der Grünen-Chef, der zur Zeit in Kiew ist, kritisierte insbesondere europäische Partnerländer für zögerliche Zusagen bei Panzerlieferungen an die Ukraine: Er gebe zu, dass er in den letzten Wochen ein wenig irritiert bis genervt gewesen sei. Diese Länder hätten laut und deutlich mit dem Finger auf Deutschland gezeigt, um von eigenen innenpolitischen Diskussionen abzulenken. Auf welche Staaten der Grüne-Chef sich mit seiner Kritik konkret bezog, ließ er offen. Er sprach lediglich von engen Freunden Deutschlands. (Das gesamte Interview mit Omid Nourpour finden Sie hier .)