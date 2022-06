Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. (Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa )

In seiner abendlichen Videoansprache sagte er, die Russen wollten in der Region jede einzelne Stadt zerstören. Alles, was Russland seinen Nachbarn und der Welt geben könne, seien Ruinen einst glücklicher Städte.

Die Schlagkraft der ukrainischen Streitkräfte sei abhängig von der Lieferung westlicher Waffen, erklärte Selenskyj. Die Truppen täten alles, um die russische Offensive zu stoppen, solange es ausreichend schwere Waffen und Artillerie gebe. Um diese Waffen bitte das Land seine Partner weiterhin.

Nach Angaben eines Beraters von Selenskyj sind seit Beginn des Krieges etwa 10.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Die Verluste auf russischer Seite seien aber noch höher.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.