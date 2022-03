Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Videostandbild spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. (Ukrainian Presidential Press Office / AP / dpa)

Sie hätten genau zu der Zeit angegriffen, als es einen humanitären Korridor für die Stadt geben sollte. Was Russland dort betreibe, sei regelrechter Terror. Die Menschen in Mariupol sind bereits seit zehn Tagen eingeschlossen.

Hilfsorganisationen berichten von einer dramatischen Lage der rund 300.000 Zivilisten, die dort ohne Wasser oder Strom ausharren. Gestern ist es nach ukrainischen Angaben keinem einzigen Zivilisten gelungen, den Ort zu verlassen. Mariupol stehe unter Dauerbeschuss durch russische Truppen, sagte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Wereschtschuk. Seit Beginn des Krieges seien alleine dort 1.300 Menschen getötet worden.

Das russische Verteidigungsministerium kündigt unterdessen an, die Armee werde von nun an jeden Tag am Morgen Fluchtkorridore öffnen. Die ukrainische Regierung lehnt bislang Fluchtwege, die nach Russland oder Belarus führen, ab.

Selenskyjs Angaben zufolge wurden in den vergangenen zwei Tagen rund 100.000 Menschen aus sieben von Russland belagerten Städten im Norden und im Zentrum des Landes in Sicherheit gebracht. Dazu gehörten auch Vororte der Hauptstadt Kiew. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers wurden seit Beginn des Krieges mehr als 400.000 Zivilisten in Sicherheit gebracht.

