Die Frontlinien seien inzwischen mehr als 1000 Kilometer lang, sagte Selenskyj im luxemburgischen Parlament in einer Videoansprache. Die Angriffe Russlands konzentrieren sich seinen Angaben zufolge weiter auf den Osten der Ukraine. Vor allem die strategisch wichtige Industriestadt Sjewjerodonezk stehe weiter unter massivem Beschuss.

Nach Angaben des zuständigen Regional-Gouverneurs kontrolliert Russland inzwischen rund 80 Prozent der Stadt. Auch das benachbarte Lysychansk gerät demnach immer mehr in den Fokus der russischen Angriffe. Sollten beide Städte fallen, stünde die gesamte Region Luhansk unter russischer Kontrolle, heißt es von der ukrainischen Einsatzleitung. Luhansk sei mit der bisher schwierigsten Situation des Krieges konfrontiert. In Bezug auf die Artillerie habe Russland einen klaren operativen Vorteil.

In Mariupol vertreiben die russischen Besatzer offenbar Zivilisten aus Wohnhäusern.Unsere frühere Russland-Korrespondentin Sabine Adler beobachtet die Lage von Deutschland aus. Sie sagte im Deutschlandfunk , Russland installiere in der Stadt ein Regime. Es gehe zunächst darum, die zerstörten Gebäude abzureißen. Dafür gingen die russischen Besatzer von Haus zu Haus und sähen nach, wo noch Wohnungen bewohnt seien. Dabei stießen sie vor allem auf ältere Menschen, die nun in Heime umziehen müssten. In die freiwerdenden Wohnungen zögen dann Arbeiter für die Abrissarbeiten ein. So werde über Eigentum und Schicksal der Menschen verfügt.