Teilmobilisierung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / ThePresidentialOfficeofUkraine)

Selenskyj sagte der "Bild"-Zeitung, Putin brauche eine millionenschwere Armee, sehe jetzt aber, dass seine Einheiten einfach wegliefen. Selenskyj betonte zugleich, die Anordnung sei für ihn nicht überraschend gekommen. Zahlreiche westliche Staaten verurteilten die Teilmobilmachung. Bundeskanzler Scholz sagte am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, mit den jüngsten Entscheidungen mache Russland alles nur noch schlimmer. Er sprach von einem "Akt der Verzweiflung". Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell sagte in Brüssel, dies sei ein weiterer Beweis dafür, dass Moskau nicht an Frieden interessiert sei.

Nach den Worten von Russlands Verteidigungsminister Schoigu sollen 300.000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine mobilisiert werden. Eingesetzt werden sollen demnach Menschen mit Kampferfahrung.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 21.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.