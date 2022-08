Der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Videoansprache. (Ukrainian Presidential Office/Pl/dpa)

Er sagte in Kiew, Moskau brauche die Pipelines nur, um in Europa Probleme zu schaffen, nicht um mit Gas zu helfen. Je schneller sich die europäischen Staaten unabhängig von russischer Energie machten, desto eher würden sie ruhig durch die Winter kommen. Selenskyj verwies auf die Ankündigung des russischen Gaskonzerns Gazprom, die Belieferung Deutschlands über die Leitung Nord Stream 1 Ende August erneut für einige drei Tage einzustellen. Zugleich sprach der ukrainische Präsident von "absurden Äußerungen" in Deutschland, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Diesen Vorschlag hatte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki gemacht. Damit war er in Berlin parteiübergreifend auf Kritik gestoßen.

