Die ukrainische Stadt Bachmut soll erneut von Russland beschossen worden sein. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Die Situation dort habe sich verschärft, sagte der ukrainische Staatschef in einer Videoansprache. Offenbar wolle Russland Geländegewinne erzielen, bevor die vom Ausland gelieferten Kampfpanzer für die ukrainische Armee zum Einsatz kämen. Ein Militärsprecher berichtete von andauerndem Beschuss der Stadt Bachmut und weiterer umliegender Orte in der Region Donezk. In Kramatorsk wurden nach Behördenangaben bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus mindestens drei Menschen getötet und 20 verletzt. Die ukrainische Armee beobachtet zudem nach eigenen Angaben, dass die meisten Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte derzeit in ihre Stützpunkte zurückgekehrt sind. Dies deute darauf hin, dass sie Raketen für neue Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur aufnähmen, hieß es. Die russischen Luftangriffe werden häufig mit Marschflugkörpern ausgeführt, die von Schiffen aus abgeschossen werden.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.