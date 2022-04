Der ukrainische Präsident Selenskyj (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Die ständigen brutalen Bombardierungen, die Angriffe auf Infrastruktur und Wohngebiete zeigten, dass Russland das Gebiet vollständig räumen wolle, sagte der Präsident in seiner nächtlichen Videobotschaft an die Nation. Die Städte und Gemeinden des Donbass könnten nur überleben, wenn die Ukraine standhaft bleibe. Die Lage in Charkiw im Norden der Ukraine beschrieb der Präsident als fatal. Ukrainische Truppen und Geheimdienstagenten hätten dort aber wichtige taktische Erfolge, sagte Selenskyj, ohne Details zu nennen.

Laut Medienberichten hat die ukrainische Armee eine Eisenbahnbrücke im Gebiet Donezk gesprengt. Dabei sei ein russischer Güterzug getroffen worden, schreibt die Onlinezeitung "Ukrajinska Prawda".

