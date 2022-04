Ukraine-Krieg

Selenskyj schlägt Verhandlungen über Mariupol vor

Die Ukraine hat sich angesichts der dramatischen Lage in der belagerten Hafenstadt Mariupol verhandlungsbereit gezeigt. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte in Kiew, man sei zu einem Austausch von gefangenen russischen Soldaten gegen in Mariupol eingeschlossene Truppen und Zivilisten bereit.

21.04.2022