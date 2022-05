Einladung nach Kiew

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Selenskyj führte aus, Scholz könne einen starken politischen Schritt unternehmen und am 9. Mai nach Kiew kommen. An dem Tag, dem kommenden Montag, feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Westliche Vertreter vermuten, der russische Präsident Putin könnte diesen Tag nutzen, um entweder einen Sieg im Ukraine-Krieg auszurufen oder den Konflikt noch weiter zu eskalieren. Die Ukraine hatte Mitte April einen Besuch von Bundespräsident Steinmeier abgelehnt und ihm eine prorussische Politik in der Vergangenheit vorgeworfen. Darauf sagte Scholz, er wolle vorerst nicht in die Ukraine reisen. Es ist nicht bekannt, ob Scholz und Steinmeier die Einladung annehmen werden.

Am Sonntag soll es eine Schaltkonferenz der Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten zum Krieg in der Ukraine geben, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte. Deutschland hat derzeit die G-7-Präsidentschaft inne.

