Gipfel in Hiroshima

Selenskyj dankte dem britischen Premierminister Sunak für dessen Unterstützung bei der Bildung einer Koalition zur Lieferung westlicher Kampfjets. Er äußerte sich nach einem Gespräch mit Sunak.

US-Präsident Biden hatte zuvor grundsätzlich den Weg für die Lieferung von Jets des Typs F-16 frei gemacht, nachdem Großbritannien und die Niederlande den Anstoß für die Kampfjet-Koalition gegeben hatten. Zunächst sollen Piloten ausgebildet werden. Dann wird nach US-Angaben entschieden, wann und wie viele Flugzeuge von wem geliefert werden. Selenskyj begrüßte die Unterstützung der USA als historische Entscheidung. Der ukrainische Präsident wird auf dem G7-Gipfel laut dem Weißen Haus in Washington auch Biden für ein Zweiergespräch treffen.

Am Sonntag wird Selenskyj zum Abschluss der dreitägigen Gipfelberatungen an den Sitzungen teilnehmen. Laut einem japanischen Medienbericht ist auch eine Rede in Hiroshima geplant.

"Konstruktive" Beziehung zu China

Die sieben größten demokratischen Industriestaaten verständigten sich in Hiroshima darauf, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu reduzieren. In einer Gipfel-Erklärung heißt es, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit erfordere eine Verringerung des Risikos. Zugleich riefen die Staats- und Regierungschef die politische Führung in Peking dazu auf, sich an internationale Regeln zu halten und faire Wettbewerbsbedingungen in dem Land zu ermöglichen.

Eine Abwendung von China sei aber nicht geplant. Die G7-Politik ziele nicht darauf ab, der Volksrepublik zu schaden oder ihren wirtschaftlichen Fortschritt zu vereiteln. Vielmehr strebe man konstruktive und stabile Beziehungen an.

G7 mahnen Peking zu friedlicher Politik

Die sieben Staats- und Regierungschefs äußerten sich jedoch besorgt über die Situation im Ost- und Südchinesischen Meer, wo Peking seine militärische Präsenz ausweitet. Die militärischen Aktivitäten Chinas in der Region würden abgelehnt. Die G7 forderten eine friedliche Lösung der Taiwan-Frage. Diese ist seit der Machtübernahme der Kommunisten auf dem chinesischen Festland im Jahr 1949 ungelöst.

Sie forderten China zudem auf, Druck auf Russland auszuüben, damit es seinen Krieg in der Ukraine beendet.

G20-Vertreter sind mit von der Partie

Auf dem Gipfel sind auch Vertreter der G20-Staaten zu Gast, unter anderem Indiens Ministerpräsident Modi. Indien hat als größte Demokratie der Welt den russischen Einmarsch in die Ukraine bisher nicht verurteilt und ist ein großer Abnehmer von russischem Öl und von Waffen. Das Land wird den nächsten G20-Gipfel im September ausrichten, an dem auch Russland aller Voraussicht nach teilnehmen wird.

Japans Ministerpräsident Kishida und Brasiliens Präsident teilten am Rande des Treffens mit, dass sie gemeinsam mit anderen Staaten einen neuen Anlauf für die Reform des UNO-Sicherheitsrats nehmen wollen. Schon lange wird kritisiert, dass dort nur die Vertreter der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs einen dauerhaften Sitz haben. Auch Deutschland und Indien fordern einen ständigen Sitz.

