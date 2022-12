Die Ukraine will sich effizienter vor russischen Raketen und Drohnen schützen. (picture alliance / NurPhoto / Oleg Pereverzev)

Man habe diese Woche einen bedeutenden Fortschritt in der Frage der Flugabwehr gemacht, sagte Selenskyj in seiner am gestrigen Abend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Details nannte er nicht. Die US-Regierung erwägt Medienberichten zufolge eine Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine. Russland warnte hingegen so wörtlich vor "neuen Gefahren für die globale Sicherheit", sollte die Ukraine die Systeme erhalten. Die Patriot-Lieferungen müssten noch von US-Verteidigungsminister Austin genehmigt werden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf nicht näher genannte Regierungsquellen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.