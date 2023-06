Der ukrainische Präsident Selenskyj und Südafrikas Präsident Ramaphosa bei einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Friedensgespräche seien erst dann möglich, wenn Moskau seine Streitkräfte aus den besetzten ukrainischen Gebieten abziehe, bekräftigte Selenskyj in Kiew. Zuvor hatte der südafrikanische Präsident Ramaphosa die Ukraine und Russland zur Deeskalation aufgerufen. Er sprach sich für einen Frieden durch Verhandlungen aus. Ramaphosa und weitere afrikanische Regierungschefs halten sich im Rahmen einer Friedensmission in der Ukraine auf. Die Gruppe will sich heute mit dem russischen Präsidenten Putin in Sankt Petersburg treffen.

Viele afrikanische Länder sind stark vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betroffen - vor allem wegen der gestiegenen Getreidepreise. Sowohl die Ukraine als auch Russland sind international wichtige Produzenten von Weizen.

