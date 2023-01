Mit gewissem Kampfwert, aber kein Kampfpanzer: Der französische AMX-10 RC. (AFP / EMMANUEL DUNAND)

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, mit der Entscheidung übernehme der französische Präsident Macron hier eine Führungsrolle. Es gebe keinen rationalen Grund, warum Panzer westlicher Bauart nicht an sein Land geliefert werden sollten. Macron hatte gestern angekündigt, dass Frankreich Radpanzer vom Typ AMX-10 RC an die Ukraine abgeben wird, die zur Aufklärung sowie zur Bekämpfung gegnerischer Panzer eingesetzt werden können. Die USA erwägen zudem nach Angaben von Präsident Biden die Lieferung von Schützenpanzern.

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses und FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sagte der Nachrichtenagentur afp, Bundeskanzler Scholz könne deutsche Panzerlieferungen nun nicht länger ablehnen. Das ständig vorgeschobene Argument, dass Deutschland keinen nationalen Alleingang wolle, sei jetzt passé.

