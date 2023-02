Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Selenskyj sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel in Brüssel, einige Regierungschefs hätten die Bereitschaft signalisiert, notwendige Waffen und Unterstützung zu liefern, einschließlich Flugzeuge. Es stehe nun eine Reihe von bilateralen Gesprächen an, in denen das Thema angesprochen werde.

Zuvor hatte er beim Gipfeltreffen bereits erklärt, sein Land benötige Munition, moderne Panzer, Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge. Man müsse schneller sein als der Angreifer Russland.

"Schwierige Phase" im Verhältnis zu Deutschland

Selenskyj äußerte sich in einem Interview des "Spiegel" und der französischen Zeitung "Le Monde" auch zum Verhältnis zu Deutschland. Dieses sei wegen der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern in einer schwierigen Phase. Selenskyj sagte, er müsse Bundeskanzler Scholz zwingen, der Ukraine zu helfen. Gleichzeitig dankte er Deutschland für die Lieferung des Flugabwehrsystems Iris-T.

Details zu neuem Sanktionspaket

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte auf der Pressekonferenz Details des geplanten neuen Sanktionspakets gegen Russland. Dieses umfasse unter anderem neue Exportbeschränkungen in Höhe von zehn Milliarden Euro. Die Maßnahmen würden "Russlands Militärmaschinerie weiter aushungern und die Wirtschaft in ihren Grundfesten erschüttern". Von der Leyen betonte, die neuen Strafen sollten auch "Putins Propagandisten" treffen. Deren Lügen vergiften den öffentlichen Raum in Russland und darüber hinaus.

Gespräche über Migrationspolitik

Im Zentrum des EU-Gipfels steht neben dem Ukraine-Krieg und der wirtschaftlichen Lage die Migrationspolitik. Die Staatsspitzen der Mitgliedsländer werden im Europäischen Rat insbesondere Maßnahmen zur Reduzierung der irregulären Migration erörtern. Zur Diskussion stehen Abkommen mit Drittstaaten, um Abschiebungen zu erleichtern. Desweiteren geht es um den Schutz der EU-Außengrenze.

Der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament, Weber, sagte dem ZDF, Europa zeige jeden Tag Hilsbereitschaft. Viele Menschen kämen aber illegal und ohne Bleiberecht. Das müsse unterbunden werden. Wer keinen Grund zur Einreise habe, müsse abgewiesen werden.

Die Rückführung von Migranten sei das größte Problem, sagte Weber. Hier müsse man mit den Herkunftsländern Tacheles reden. Wenn Staaten in Afrika, Asien und mittleren Osten nicht bereit seien, ihre Staatsbürger zurückzunehmen, müsse das Konsequenzen haben. Als Beispiele nannte Weber die Visa-Politik und den Zugang zum europäischen Binnenmarkt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.