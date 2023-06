Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht die Front in der Region Donezk. (picture alliance / ROPI / POU)

Selenskyj sagte in seiner täglichen Videoansprache, die Soldaten seien an allen Fronten im Vormarsch. Es sei ein guter Tag gewesen. Er wünsche den Truppen mehr solcher Tage. Selenskyj hatte zuvor die Front in der östlichen Region Donezk besucht. Dort traf er unter anderem Militäreinheiten, die an den Kämpfen um die Stadt Bachmut beteiligt waren. Er zeichnete mehrere Soldaten aus.

