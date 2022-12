Der ukrainische Präsident Selenskyj in einer seiner täglichen Videobotschaften (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre)

Man habe in dieser Woche einen bedeutenden Fortschritt in der Frage der Flugabwehr gemacht, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Damit bezog er sich vermutlich auf Berichte, nach denen die US-Regierung eine Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine erwägt. Demnach müssten die Patriot-Pläne noch von Verteidigungsminister Austin genehmigt werden.

Selenskyj berichtete weiter, dass am Morgen 13 russische Drohnen abgeschossen worden seien. Das bedeute 13 verschonte Infrastruktur-Objekte, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.