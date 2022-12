Man habe in dieser Woche einen bedeutenden Fortschritt in der Frage der Flugabwehr gemacht, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Damit bezog er sich vermutlich auf Berichte, nach denen die US-Regierung eine Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine erwägt . Demnach müssten die Patriot-Pläne noch von Verteidigungsminister Austin genehmigt werden.