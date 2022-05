Ukraines Präsident Selenskyj während einer Videobotschaft (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Man verhandele mit den führenden Nationen der Welt, um der Ukraine Vertrauen in ihre Sicherheit für die kommenden Jahrzehnte zu geben, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. So sei das Thema bereits in einem Gespräch mit Vertretern der G7-Staaten erörtert worden. Es sei das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass es um konkrete Garantien und nicht um "irgendwelche Memoranden oder unklare Formulierungen" gehe. Darin solle festgehalten werden, wer genau der Ukraine künftig was und wie garantieren werde.

Selenskyj hatte sich nach dem russischen Angriffskrieg zu einer politischen Neutralität seines Landes bereit erklärt, macht dafür jedoch internationale Sicherheitsgarantien zur Bedingung.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.