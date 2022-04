Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während einer seiner Videobotschaften (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

In seiner allabendlichen Videobotschaft sagte er, nun sei praktisch der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee auf dem Territorium seines Staates und in den Grenzgebieten Russlands konzentriert. Man habe dort fast alles zusammengetrieben, was zum Kämpfen fähig sei. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium in Moskau von Luftangriffen auf mindestens 60 Ziele berichtet. Explosionen wurden unter anderem aus der südukrainischen Großstadt Mykolajiw gemeldet.

In der östlichen Region Luhansk verbreiteten pro-russische Separatisten ein Foto, das in der eingenommenen Kleinstadt Kreminna eine russische Flagge vor der Stadtverwaltung zeigt.

