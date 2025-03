Ukraine

Selenskyj sieht keine Bereitschaft Russlands zu Feuerpause

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland angesichts der massiven Luftschläge gegen sein Land vorgeworfen, kein Interesse an einer Waffenruhe zu haben. Wer den Krieg so schnell wie möglich beenden wolle, agiere nicht in dieser Weise, erklärte Selenskyj.