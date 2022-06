Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Bild vom 6.5.2022) (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

Es gebe kein kein Gefühl dafür, wie viele Verluste und Anstrengungen noch nötig seien, bevor der Sieg in Sicht sei, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Nach seinen Angaben wurde die Ukraine gestern von 45 russischen Raketen getroffen. Daran sehe man, dass Sanktionen gegen Russland nicht ausreichten. Sein Land benötige mehr militärische Hilfe, so Selenskyj. Die modernen Luftabwehrsysteme, über die die Partnerländer verfügten, sollten nicht auf Übungsplätzen oder in Lagern stehen, sondern in der Ukraine, wo sie mehr gebraucht würden als irgendwo sonst auf der Welt.

