Russischer Krieg in der Ukraine Selenskyj spricht im Bundestag - neue Angriffe auf Kiew und Mariupol

Der ukrainische Präsident Selenskyj wendet sich heute mit einem persönlichen Appell an den Bundestag. Zu Beginn der Parlamentssitzung wird Selenskyj per Videobotschaft zugeschaltet. In ähnlicher Weise hatte sich der ukrainische Präsident auch schon an den US-Kongress und an die EU gewandt und um Unterstützung gebeten.

17.03.2022