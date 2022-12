"Keine russische Drohne und keine Rakete kann den Geist von Weihnachten brechen": Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Man habe Angriffe, Drohungen, atomare Erpressung, Terror sowie Raketenschläge ausgehalten - und werde gemeinsam auch diesen Winter überstehen, weil man wisse, wofür man kämpfe, sagte Selenskyj in seiner Weihnachtsbotschaft. Keine russische Drohne und keine Rakete könne den Geist von Weihnachten brechen. Das Video zeigte den Präsidenten im Dunkeln auf einer Straße stehend mit einem Weihnachtsbaum und spärlichem Licht im Hintergrund. Man werde allen Frauen und Männern seines Landes ihre Freiheit zurückbringen. Zugleich erinnerte Selenskyj an die Ukrainer, die ins Ausland geflohen sind oder Weihnachten in russischer Gefangenschaft verbringen müssen.

In der Ukraine ist sowohl der 25. Dezember ein offizieller Weihnachtstag als auch der 7. Januar, an dem die orthodoxen Christen feiern. Laut Umfragen führt der russische Angriffskrieg dazu, dass sich dort immer mehr Menschen der Feierkultur der westlichen Kirchen zuwenden.

