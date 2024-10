Selenskyj und der Präsident des Europäischen Rates, Michel, in Brüssel. (AFP / NICOLAS TUCAT)

Präsident Selenskyj brachte beim erneuten Werben um Unterstützung für seinen gestern der Öffentlichkeit präsentierten sogenannten "Siegesplan" indirekt eine nukleare Bewaffnung ins Gespräch. Er sagte, die Ukraine habe nur die Option von Atomwaffen oder einer NATO-Mitgliedschaft. Letzteres ist eine zentrale Forderung seines Plans zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Selenskyj erklärte ferner, seine Geheimdienste hätten Informationen, wonach 10.000 nordkoreanische Soldaten auf einen möglichen Einsatz an der Seite Russlands in der Ukraine vorbereitet würden. Taktisches Personal und Offiziere seien bereits in die von Russland besetzten Gebiete geschickt worden. Russland und Nordkorea arbeiten in verschiedenen Bereichen eng zusammen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.