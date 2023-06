Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew (picture alliance / AA / Ukrainian Presidency / Handout)

Zwar gebe es schwere Kämpfe, und im Osten sei man in der Defensive, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Im Süden aber gebe es eine Vorwärtsbewegung. In einem von der britischen BBC ausgestrahlten Interview räumte der ukrainische Präsident ein, dass die Offensive insgesamt langsamer als gewünscht vorankomme. Die teils nur geringen Geländegewinne führte Selenskyj auch auf die weiträumige Verminung des Geländes durch die russischen Invasoren zurück.

Daher sei ein vorsichtiges Vorgehen der Verteidigungskräfte notwendig, um das Leben der Soldaten nicht unnötig zu gefährden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 22.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.