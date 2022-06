Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurden in Kiew vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begrüßt. (Kay Nietfeld/dpa)

Selenskyj sagte In seiner abendlichen Videoansprache, noch nie seit ihrer Unabhängigkeit sei die Ukraine so dicht an die Europäische Union herangerückt. Die Ukraine habe die Unterstützung von vier mächtigen europäischen Staaten gespürt. Die Staats- und Regierungsspitzen von Frankreich, Italien und Rumänien hatten zusammen mit Bundeskanzler Scholz die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht. Sie unterstützten das EU-Beitrittsgesuch der Ukraine. Heute will die EU-Kommission eine Empfehlung geben zum Umgang mit dem Beitrittsantrag der Ukraine.

Scholz: "Weg wird lange dauern"

Scholz hatte die Ukraine auf einen länger währenden Prozess bis zu einem EU-Beitritt eingestellt. Der Status eines Beitrittskandidaten bedeute, dass die Hoffnung auf dem Weg nach Europa für die Menschen in der Ukraine konkret werde, sagte der SPD-Politiker am Abend im ZDF. Das sei ein sehr voraussetzungsvoller Weg, der auch lange Zeit in Anspruch nehmen könne, führte Scholz weiter aus. Als Voraussetzung für einen Beitritt zur Europäischen Union nannte er etwa Fragen der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie.

Kuleba: Worten müssen Taten folgen

Der ukrainische Außenminister Kuleba bezeichnete den Besuch von Scholz in Kiew als wichtigen Schritt zur Wiederherstellung gegenseitigen Vertrauens. Den Worten müssten Taten folgen, sagte Kuleba laut Übersetzung den ARD-Tagesthemen. Man hoffe, dass das auch passiere. Zum EU-Beitrittsgesuch der Ukraine sagte Kuleba, man wisse, dass die Ukraine nicht sofort Vollmitglied der Europäischen Union werden könne. Aber wichtig sei, dass alle sagten, "die Ukraine gehört zu Europa."

Für die Ukraine sei es auch wichtig gewesen, dass der Bundeskanzler die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angerichteten Schäden mit eigenen Augen sehe.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.