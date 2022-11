Brennendes Elektrizitätswerk in der Region Charkiw, Archivfoto (AP / Kostiantyn Liberov)

Präsident Selenskyj sagte, man habe nicht nur mit geplanten Abschaltungen, sondern auch mit ungeplanten Ausfällen zu kämpfen. Der Verbrauch übersteige die Stromproduktion. Der Chef des Energieversorgers Yasno erklärte, es werde das Möglichste versucht, um die Schäden am Netz zu reparieren. Höchstwahrscheinlich müssten die Menschen aber bis mindestens Ende März zeitweise ohne Strom auskommen.

Angesichts der schweren Zerstörungen in der ehemals russisch besetzten Stadt Cherson rief die Regierung die Bewohner auf, in sicherere Regionen umzuziehen. Vor allem Frauen, Kinder und Ältere sollten den Winter in Gebieten verbringen, in denen die Infrastruktur besser sei, sagte die stellvetretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk in Kiew.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.