In den USA soll die Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters über ein Telefonat von Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj veröffentlicht werden.

Nach Angaben eines Abgeordneten wurde die Geheimhaltung für die Äußerungen des Whistleblowers aufgehoben. Der Sender CNN geht davon aus, dass sie im Laufe des Tages allgemein zugänglich werden. Mitglieder des Geheimdienstausschusses hatten die Aussage als sehr glaubwürdig und "zutiefst verstörend" bezeichnet.



Wegen der Vorgänge droht Trump ein Amtsenthebungsverfahren. Ihm wird vorgeworfen, er habe die Ukraine unter Druck gesetzt, gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Biden zu ermitteln. Trump weist dies zurück.



Gestern veröffentlichte das Weiße Haus Details aus dem Telefonat mit Selenskyj. Wenig später sagte US-Präsident Trump, er sei bereit, weitere Gesprächsprotokolle von Telefonaten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu veröffentlichen. Er wolle Transparenz, um die falschen Anschuldigungen der Demokraten zu entkräften.



Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Beyer, geht davon aus, dass gegen Trump ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Dies sei so wahrscheinlich wie nie zuvor, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk (Audio-Link). Für die Demokraten bedeute dies aber auch ein hohes Risiko, da am Ende Trump profitieren könnte, wenn er freigesprochen werde. Am Ende sei eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Senatoren nötig, um ein Impeachment-Verfahren erfolgreich zu beenden. Dies sei angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Senat sehr unwahrscheinlich, betonte Beyer.