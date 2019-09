US-Präsident Trump ist bereit, weitere Gesprächsprotokolle von Telefonaten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu veröffentlichen.

Trump sagte in New York, die oppositionellen Demokraten könnten die Notizen zu einem früheren Telefongespräch mit Selenskyj erhalten und auch solche zu einem Telefonat zwischen Vizepräsident Pence und dem ukrainischen Staatschef. Er wolle Transparenz, um die falschen Anschuldigungen der Demokraten zu entkräften.



Gestern hatte das Weiße Haus Notizen eines Telefongesprächs zwischen Trump und Selenskyj von Ende Juli veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Trump den Staatschef aufforderte, Ermittlungen zu unterstützen, die dem demokratischen Präsidentschaftsbewerber Biden schaden könnten. Die Demokraten glauben, dass Trump an diese Forderung die Freigabe von US-Militärhilfen an die Ukraine knüpfte. Sie haben deshalb einen ersten Schritt für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Biden warf Trump am Abend eine Gefährdung der nationalen Sicherheit vor.