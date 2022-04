EU-Beitritt

Die Ukraine drängt auf einen schnellen Beitritt zur EU, doch die Hürden dafür sind hoch (imago images/NurPhoto)

Das teilte der EU-Gesandte in Kiew - der estnische Diplomat Maasikas - per Twitter mit. Er sprach von einem weiteren Schritt der Ukraine auf dem Weg in die Europäische Union.

Selenskyj hatte den Fragebogen erst diesen Monat bei einem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew erhalten. Das Papier gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche. Die Ukraine hatte kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs offiziell die Mitgliedschaft in der EU beantragt. Alle 27 EU-Staaten müssen Beitrittsverhandlungen zustimmen.

