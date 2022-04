Die Ukraine drängt auf einen schnellen Beitritt zur EU, doch die Hürden dafür sind hoch (imago images/NurPhoto)

Das teilte der EU-Gesandte in Kiew mit, der estnische Diplomat Maasikas. Er sprach von einem weiteren Schritt der Ukraine auf dem Weg in die Europäische Union.

EU-Kommissionschefin von der Leyen hatte den Fragenkatalog bei ihrem Ukraine-Besuch am 8. April an Selenskyj übergeben und eine beschleunigte Entscheidung über eine Aufnahme des Landes in die Staatengemeinschaft versprochen. Die Regierung in Kiew rechnet nach eigenen Angaben damit, während der geplanten Sitzung des Europäischen Rates am 23. und 24. Juni den offiziellen Status eines Beitrittskandidaten zu erhalten.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.