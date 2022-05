Internationale Geberkonferenz

Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau (Janek Skarzynski/AFP)

Selenskyj sagte per Videoschalte bei einer internationalen Geberkonferenz für die Ukraine in Warschau, für die Rückkehr zu einem sicheren Leben werde sein Land Geld, Technologie, Fachleute und Wachstumsperspektiven benötigen. Das werde eine Investition in die Stabilität von ganz Mittel- und Osteuropa sein.

Polens Ministerpräsident Morawiecki erklärte, die Ukraine benötige 12.000 Tonnen humanitäre Hilfe jeden Tag. Momentan erhalte sie aber nur etwa ein Viertel davon. Die Konferenz wurde von Polen und Schweden organisiert und soll Geld für humanitäre Hilfe sowie den Wiederaufbau sammeln.

EU will mit weiteren 200 Millionen Euro helfen

Die Europäische Union kündigte ein neues Hilfspaket im Umfang von 200 Millionen Euro an. Es soll den mehreren Millionen vertriebenen Menschen in dem Land zugute kommen, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Warschau erklärte. Man sei hier mit dem klaren Ziel zusammengekommen, den Menschen zu helfen, die für ihre Freiheit kämpften. Nach Angaben der EU-Kommission sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges rund acht Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht; mehr als 5 Millionen sind ins Ausland geflüchtet.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen benötigen in der Ukraine mehr als 12 Millionen Menschen dringend Nahrung, medizinische Versorgung und Unterkünfte. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar sind Millionen Menschen im Land auf der Flucht; mehr als 5,7 Millionen sind ins Ausland geflüchtet.

