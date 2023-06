Europa-Gipfel

Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau sagte Selenskyj, er hoffe auf die nötige Einstimmigkeit unter den Mitgliedern des Verteidigungsbündnisses. Sehr wichtig seien zudem die Zukunft seines Landes in der Europäischen Union sowie Sicherheitsgarantien. Bundeskanzler Scholz stellte der Ukraine diese Garantien in Aussicht. Deutschland werde einen Beitrag zur Friedensordnung nach dem Krieg leisten, sagte Scholz bei dem Gipfel. Wie die Garantien konkret aussehen könnten, sei noch zu klären.

An dem Gipfeltreffen in Moldau nehmen Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern teil.

