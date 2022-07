Die russische Seeblockade in der Ukraine verhindert die Ausfuhr von Getreide. (Anatolii STEPANOV / FAO / AFP)

Die ukrainische Delegation bei den Gesprächen in der Türkei habe ihm von Fortschritten berichtet, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Bei den Verhandlungen in Istanbul geht es um die Aufhebung der russischen Seeblockade ukrainischer Häfen. Die globale Lebensmittelkrise könne an Schärfe verlieren, wenn es gelinge, die Blockade zu lösen, versicherte Selenskyj. Die Ukraine war vor dem Krieg einer der größten Getreideexporteure weltweit.

Zuvor hatte sich auch UNO-Generalsekretär Guterres zuversichtlich geäußert. Es sei ein erster Durchbruch erzielt worden, sagte Guterres nach den Gesprächen in Istanbul, an denen neben türkischen und russischen Unterhändlern auch Delegierte der Vereinten Nationen teilgenommen hatten. Die internationale Gemeinschaft fordert von Russland seit Wochen, die Ausfuhr von ukrainischen Getreide zu ermöglichen und warnt vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.