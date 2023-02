NATO-Treffen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Olivier Matthys/AP/dpa)

Stoltenberg sagte, die NATO müsse sicherstellen, dass die Ukraine die Waffen erhalte, die sie brauche, um diesen Krieg zu gewinnen. Der russische Präsident Putin bereite sich nicht auf Frieden vor, sondern auf mehr Krieg, so Stoltenberg. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hatte noch einmal um weitere Waffenlieferungen an sein Land gebeten. In der Kontaktgruppe unter Führung der USA werden Lieferungen an Kiew koordiniert. Erwartet wird dazu auch der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow. Die Ukraine drängt nach den Zusagen für Kampfpanzer aktuell insbesondere auf die Lieferung von Kampfjets.

Am Nachmittag treffen sich die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten in Brüssel. Auch hier dürfte die weitere militärische Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland im Mittelpunkt stehen. Außerdem geht es auch um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur.

Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte vor dem Treffen, er fordere die Rüstungsindustrie auf, die Kapazitäten für die Munitionsproduktion hochzufahren. Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie hatte dagegen im Deutschlandfunk schnellere Bestellungen der Politik gefordert. Die Industrie könnte nicht unendlich in Vorleistung gehen.

