NATO-Treffen

Am Nachmittag kommen dann die NATO-Verteidigunsminister zusammen. Vor dem Treffen hat Generalsekretär Stoltenberg noch einmal zu Waffenlieferungen aufgefordert. Die NATO müsse sicherstellen, dass die Ukraine die Waffen erhalte, die sie brauche, um diesen Krieg zu gewinnen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hatte noch einmal um weitere Waffenlieferungen an sein Land gebeten. Die Ukraine drängt nach den Zusagen für Kampfpanzer aktuell insbesondere auf die Lieferung von Kampfjets. In der Kontaktgruppe unter Führung der USA werden Lieferungen an Kiew koordiniert.

Deutschland hat für die Ukraine nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius neue Munition für die Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard bestellt. Die Verträge mit den Herstellern seien unterschrieben. Die Produktion bei Rheinmetall werde unverzüglich aufgenommen. Pistorius nannte die Luftverteidigung und die Lieferung von Munition wichtiger als Kampfjets für die Ukraine.

