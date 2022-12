Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird im Weißen Haus von US-Präsident Joe Biden begrüßt. (dpa / Patrick Semansky)

In einer Rede vor dem Kongress in Washington erklärte Selenskyj, die milliardenschwere Hilfe für das Militär und die Wirtschaft sei entscheidend für die Verteidigung gegen den brutalen russischen Angriff. Der ukrainische Staatschef

sprach von einer Investition in die globale Sicherheit und Demokratie. Zugleich forderte er mehr schwere Waffen für das Militär seines Landes. Bei seiner Begrüßung im Weißen Haus durch US-Präsident Biden hatte Selenskyj zuvor darauf verwiesen, dass der Krieg noch nicht vorüber sei und noch viele Herausforderungen zu bestehen seien. Biden wiederum sagte der Ukraine weitere Hilfen - wie etwa die Lieferung eines Patriot-Luftabwehrsystems - zu.

