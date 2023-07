Der ukrainische Präsident Selenskyj will die Zusammenarbeit mit Bulgarien verstärken (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Carl Court)

Entsprechend äußerte sich der ukrainische Präsident Selenskyj vor der Presse in Sofia. Er habe Bulgarien zudem eingeladen, sich am Wiederaufbau seines Landes zu beteiligen. Zuvor war Selenskyj unter anderem mit seinem Kollegen Radew zusammengekommen. In Bulgarien ist seit einem Monat eine proeuropäische Regierung im Amt.

Nach Medienberichten wird Selenskyj morgen in der Türkei erwartet, wo ein Treffen mit Staatschef Erdogan geplant ist.

